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"Пойти на это — чистое безумие и самоубийство": В Совфеде предостерегли Украину от провокаций против России

По словам собеседника Лайфа, американцы даже ввязываться в спасение Незалежной не станут, наблюдая со стороны, как та сгорит в аду войны.

14 апреля 2021, 16:39
<p>Фото<a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/working-visits" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/working-visits" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины </a> </p>

Фото © Сайт президента Украины

Член Совета Федерации Олег Морозов разделяет опасения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева насчёт возможных провокаций со стороны Украины, чтобы начать военные действия против Крыма. Однако, по словам собеседника Лайфа, такой сценарий будет означать конец украинской государственности. Остаётся рассчитывать лишь на то, что чувство самосохранения убережёт киевские власти от самоубийственного безумия.

Патрушев заявил о возможных провокациях Украины, чтобы начать военные действия против Крыма

Патрушев заявил о возможных провокациях Украины, чтобы начать военные действия против Крыма

"С точки зрения последствий нужно понимать, что если представить себе какие-либо действия по возвращению Крыма, то это будет означать конец украинской государственности, поскольку это прямая агрессия против территории Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Пойти на это чистое безумие и самоубийство. Думаю, что чувство самосохранения должно сработать раньше, чем политическое безумие", — рассуждает сенатор в беседе с Лайфом.

Морозов добавил, что Вашингтон с удовольствием посмотрит, как Украина сгорит в аду войны, но сам ввязываться в это не станет, поэтому рассчитывать на какую-то помощь американцев Киеву не следует.

Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе

Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе

"Если мы увидим эту провокацию, то ответ последует и никакая третья сила нас не остановит. Украина должна это понимать. Никакой большой парень за их спиной с американской фамилией наших ответных действий не купирует", — подытожил собеседник Лайфа.

Ранее Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму, где за 2020 год предотвратили шесть атак. Основные причины этих угроз — деструктивная деятельность ряда государств, а также попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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