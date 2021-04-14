"Пойти на это — чистое безумие и самоубийство": В Совфеде предостерегли Украину от провокаций против России

Член Совета Федерации Олег Морозов разделяет опасения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева насчёт возможных провокаций со стороны Украины, чтобы начать военные действия против Крыма. Однако, по словам собеседника Лайфа, такой сценарий будет означать конец украинской государственности. Остаётся рассчитывать лишь на то, что чувство самосохранения убережёт киевские власти от самоубийственного безумия.

"С точки зрения последствий нужно понимать, что если представить себе какие-либо действия по возвращению Крыма, то это будет означать конец украинской государственности, поскольку это прямая агрессия против территории Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Пойти на это — чистое безумие и самоубийство. Думаю, что чувство самосохранения должно сработать раньше, чем политическое безумие", — рассуждает сенатор в беседе с Лайфом.

Морозов добавил, что Вашингтон с удовольствием посмотрит, как Украина сгорит в аду войны, но сам ввязываться в это не станет, поэтому рассчитывать на какую-то помощь американцев Киеву не следует.

"Если мы увидим эту провокацию, то ответ последует и никакая третья сила нас не остановит. Украина должна это понимать. Никакой большой парень за их спиной с американской фамилией наших ответных действий не купирует", — подытожил собеседник Лайфа.

Ранее Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму, где за 2020 год предотвратили шесть атак. Основные причины этих угроз — деструктивная деятельность ряда государств, а также попытки диверсий со стороны украинских спецслужб.

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