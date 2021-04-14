"Надо иметь таких же душевных артистов": Валентина Талызина не оценила идею переснять "Иронию судьбы" в Голливуде

Этим летом в Голливуде начнутся съёмки англоязычного ремейка советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Однако народная артистка РСФСР Валентина Талызина, снявшаяся в оригинальной картине, в успех американской ленты не верит. Это всё потому, что там нет таких душевных артистов, считает собеседница Лайфа.

"Я считаю, что у них выйдет своё кино, которое к нашему никакого отношения не будет иметь. Мне кажется, что все эти повторы, все они неудачные... У нас же почему получилось такое кино? Потому что было, на что опереться. Рязанов шёл от истории одинаковых домов, а там такого нет. Поэтому кино будет абсолютно другое. Вряд ли им удастся передать душевность нашего фильма, это надо иметь таких же душевных артистов", — отметила актриса.