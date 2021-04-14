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Создатели треш-шоу "Маска" анонсировали появление двух новых героев перед полуфиналом

Однако свои личности они раскроют сразу после выступления и, как подсказывает опыт первого сезона, ими будут всем известные артисты.

14 апреля 2021, 16:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNo_I48LO5C/?utm_source=ig_embed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maskantv</a></p>

Фото © Instagram / maskantv

Зрители треш-шоу "Маска" смогут увидеть двух новых героев в первом полуфинале второго сезона, ими станут Султан и Слоник. Об этом сообщается в инстаграме проекта.

"Зрителей ждёт сюрприз: сразу два специальных гостя — Султан и Слоник — выйдут на одну сцену с любимыми героями и покажут свои музыкальные номера", — сказано в записи.

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Однако участниками проекта они не станут: сразу после выступления они раскроют свои личности. Как можно понять из опыта первого сезона, под масками будут скрываться хорошо известные всем артисты. Так, например, в первом полуфинале приглашёнными героями стали Динозавр, под маской которого спрятался Сергей Лазарев, и Человек-Зеркало, которым оказалась Наталья Гулькина, а во втором номера показали Юлианна Караулова в маске Зайки и Александр Шоуа в образе Львёнка.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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