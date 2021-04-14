Создатели треш-шоу "Маска" анонсировали появление двух новых героев перед полуфиналом

Зрители треш-шоу "Маска" смогут увидеть двух новых героев в первом полуфинале второго сезона, ими станут Султан и Слоник. Об этом сообщается в инстаграме проекта.

"Зрителей ждёт сюрприз: сразу два специальных гостя — Султан и Слоник — выйдут на одну сцену с любимыми героями и покажут свои музыкальные номера", — сказано в записи.

Однако участниками проекта они не станут: сразу после выступления они раскроют свои личности. Как можно понять из опыта первого сезона, под масками будут скрываться хорошо известные всем артисты. Так, например, в первом полуфинале приглашёнными героями стали Динозавр, под маской которого спрятался Сергей Лазарев, и Человек-Зеркало, которым оказалась Наталья Гулькина, а во втором номера показали Юлианна Караулова в маске Зайки и Александр Шоуа в образе Львёнка.

Ранее Лайф сообщал, что в восьмом выпуске все узнали, что под маской Единорога скрывалась Ирина Дубцова. Это довело до слёз девятилетнюю дочь одного из членов жюри — Филиппа Киркорова.

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