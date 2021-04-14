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Регион
Опубликовано 14 апреля 2021, 15:57

Ленд-лиз, Арктика, коронавирус: Путин провёл заседание попечительского совета РГО после прививки

На заседании президент заявил, что в расчётах с США за помощь союзникам поставлена точка, пообещал поддержку новым экспедициям и выразил надежду, что пандемия скоро сойдёт на нет. Для этого российский лидер посоветовал всем последовать его примеру, то есть вакцинироваться: глава государства привился вторым компонентом и даже рассказал, как перенёс укол.

Президент Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.

Фото © Kremlin.ru

К Русскому географическому обществу у Владимира Путина отношение особое: он активно интересуется его деятельностью, участвует во многих экспедициях и даже возглавляет его попечительской совет. А организации, также удостоенные такой чести, можно сосчитать по пальцам одной руки: это, например, фонд "Талант и успех", курирующий центр "Сириус", и МГУ.

"Для воплощения амбициозных планов у Русского географического общества, по сути, есть всё. Есть десятки тысяч образованных, деятельных исследователей, путешественников, учёных. Есть весьма солидный авторитет и в России, и в мире. Есть и реальная, солидная помощь со стороны попечительского совета и медиасовета", — заявил Владимир Путин.

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Попечительский совет РГО, по сути, представляет из себя добрую часть российского списка "Форбс". Бизнесмены считают за благо финансировать проекты общества, за что часто получают благодарность президента и возможность переговорить с ним в неформальной обстановке — во время тех же экспедиций, заседаний РГО.

Глава государства надеется, что количество проектов общества будет только нарастать, особенно когда пандемия сойдёт на нет. А для этого всем надо привиться.

"Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", — призвал он участников заседания.

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Путин рассказал о "хорошем иммунном ответе" уже после первой прививки от коронавируса

Обсуждая проекты РГО в Арктике, Путин заявил, что подобные исследования представляют интерес для всего человечества, а Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота в мире.

Президенту рассказали о проекте исследования трассы Аляска — Сибирь, когда для перегона самолётов во время Второй мировой войны из США через Чукотку, Якутию до Красноярска в тяжелейших условиях построили 26 аэродромов. Автор проекта вдруг поинтересовался у президента, к какому мнению он склоняется: мог ли СССР победить и без помощи союзников, которые подключились слишком поздно, или всё же их участие было определяющим.

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Путин в ответ привёл мнение маршала Жукова, который говорил, что если бы не поставки по ленд-лизу, то пришлось бы повоевать ещё год, а может — и два.

Только на этом президент не остановился, указав, что та помощь была вовсе не бескорыстной.

"Ещё в 1990 году, после встречи президентов СССР и США, было подписано соглашение, что СССР должен был выплатить остаток денег за поставки по ленд-лизу до 2030 года. Россия выплатила все оставшиеся деньги по ленд-лизу, причитавшиеся США, в 2006 году. Эта тема закрыта", напомнил он.

При этом Путин подчеркнул, что считает всех участников борьбы с фашизмом героями и относится к ним так же, как и к российским ветеранам.

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Александр Юнашев
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