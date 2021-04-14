В Японии кошка Коко стала главой полицейского управления, правда, всего на один день

Полицейское управление японского города Тояма на один день возглавила кошка по кличке Коко. В прошлом году она помогла спасти жизнь человеку. Тогда местные правоохранительные органы только наградили животное, а теперь ей оказали более высокие почести, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Летом прошлого года местная жительница обратила внимание на кошку, которая непрерывно смотрела в сторону оросительного канала. Проследив за её взглядом, женщина обнаружила лежащего без сознания человека. Уровень воды в углублении достигал 15 см, и мужчина мог захлебнуться. Общими усилиями удалось вытащить его на поверхность, прибывшие на место полицейские привели пострадавшего в чувство. Он отделался лишь царапинами. Героиню Коко тогда власти представили к награде. И вот ещё одно признание её заслуги — на один день она стала главой управления полиции Тоямы.

"И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок", — такие слова присяги подтвердила кошка отпечатком своей лапы.

Животные на муниципальной должности в Японии не редкость. Так, смотрителем железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма долгие годы была кошка Тама. На посту её сменила Нитама ("вторая Тама" — в переводе).

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