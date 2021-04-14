В Японии кошка Коко стала главой полицейского управления, правда, всего на один день
Её одели в форму и фуражку, а на присяге животному помогли оставить "подпись" — след лапы.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021
Полицейское управление японского города Тояма на один день возглавила кошка по кличке Коко. В прошлом году она помогла спасти жизнь человеку. Тогда местные правоохранительные органы только наградили животное, а теперь ей оказали более высокие почести, сообщает японская телерадиокомпания NHK.
Летом прошлого года местная жительница обратила внимание на кошку, которая непрерывно смотрела в сторону оросительного канала. Проследив за её взглядом, женщина обнаружила лежащего без сознания человека. Уровень воды в углублении достигал 15 см, и мужчина мог захлебнуться. Общими усилиями удалось вытащить его на поверхность, прибывшие на место полицейские привели пострадавшего в чувство. Он отделался лишь царапинами. Героиню Коко тогда власти представили к награде. И вот ещё одно признание её заслуги — на один день она стала главой управления полиции Тоямы.
"И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок", — такие слова присяги подтвердила кошка отпечатком своей лапы.
Животные на муниципальной должности в Японии не редкость. Так, смотрителем железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма долгие годы была кошка Тама. На посту её сменила Нитама ("вторая Тама" — в переводе).
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