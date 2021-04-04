Пойманы с поличным: 10 доказательств, что в каждом милом котике скрывается настоящий уголовник

"Преступление и преступник"

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"Кошки были преступниками на протяжении веков (рукопись XV века из Дубровника, Хорватия)"

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"Каждый кошатник знает..."

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"А вот мой преступник и его преступление"

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"Произведение искусства и художник"

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"Когда мы делали ремонт, повсюду было много пыли. Так я могла преследовать этого преступника по горячим следам"

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"Преступление и виновник"

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"Напомнил мне тот великолепный вечер. Свежеиспечённый и оставленный охлаждаться на кухне чизкейк... честно говоря, просто собрала верхний слой и всё равно его съела..."

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"Преступление и виновник"

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"Преступник пойман на месте преступления"

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