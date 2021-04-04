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Категорий: 18

Пойманы с поличным: 10 доказательств, что в каждом милом котике скрывается настоящий уголовник

Всё началось с одного твита пользовательницы urfriendimane. Девушка показала, как любимый котейка зарубил на корню её попытки кулинарии. Питомец оказался таким милым, что его снимок рядом с преступлением мигом набрал больше полутора миллионов лайков. В комментариях кошатники и не только начали делиться своими примерами мохнатых преступников. Ниже — 10 самых забавных твитов.

4 апреля 2021, 14:00

Фото © Twitter / HebiYasha, haugero

"Преступление и преступник"

Фото © Twitter / urfriendimane

Фото © Twitter / urfriendimane

"Кошки были преступниками на протяжении веков (рукопись XV века из Дубровника, Хорватия)"

Фото © Twitter / johnkalel

Фото © Twitter / johnkalel

"Каждый кошатник знает..."

Фото © Twitter / picantebeeff

Фото © Twitter / picantebeeff

"А вот мой преступник и его преступление"

Фото © Twitter / ahillesland

Фото © Twitter / ahillesland

"Произведение искусства и художник"

Фото © Twitter / HebiYasha

Фото © Twitter / HebiYasha

"Когда мы делали ремонт, повсюду было много пыли. Так я могла преследовать этого преступника по горячим следам"

Фото © Twitter / wearenotsevnwu

Фото © Twitter / wearenotsevnwu

"Преступление и виновник"

Фото © Twitter / _freetacos

Фото © Twitter / _freetacos

"Напомнил мне тот великолепный вечер. Свежеиспечённый и оставленный охлаждаться на кухне чизкейк... честно говоря, просто собрала верхний слой и всё равно его съела..."

Фото © Twitter / kassixo

Фото © Twitter / kassixo

"Преступление и виновник"

Фото © Twitter / TriflersNeedNot

Фото © Twitter / TriflersNeedNot

"Преступник пойман на месте преступления"

Фото © Twitter / haugero

Фото © Twitter / haugero

Девушки высмеяли в Twitter своих парней, показав, как отличается мужская и женская стороны кровати

Девушки высмеяли в Twitter своих парней, показав, как отличается мужская и женская стороны кровати

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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