Пойманы с поличным: 10 доказательств, что в каждом милом котике скрывается настоящий уголовник
Всё началось с одного твита пользовательницы urfriendimane. Девушка показала, как любимый котейка зарубил на корню её попытки кулинарии. Питомец оказался таким милым, что его снимок рядом с преступлением мигом набрал больше полутора миллионов лайков. В комментариях кошатники и не только начали делиться своими примерами мохнатых преступников. Ниже — 10 самых забавных твитов.
"Преступление и преступник"
Фото © Twitter / urfriendimane
"Кошки были преступниками на протяжении веков (рукопись XV века из Дубровника, Хорватия)"
Фото © Twitter / johnkalel
"Каждый кошатник знает..."
Фото © Twitter / picantebeeff
"А вот мой преступник и его преступление"
Фото © Twitter / ahillesland
"Произведение искусства и художник"
Фото © Twitter / HebiYasha
"Когда мы делали ремонт, повсюду было много пыли. Так я могла преследовать этого преступника по горячим следам"
Фото © Twitter / wearenotsevnwu
"Преступление и виновник"
Фото © Twitter / _freetacos
"Напомнил мне тот великолепный вечер. Свежеиспечённый и оставленный охлаждаться на кухне чизкейк... честно говоря, просто собрала верхний слой и всё равно его съела..."
Фото © Twitter / kassixo
"Преступление и виновник"
Фото © Twitter / TriflersNeedNot
"Преступник пойман на месте преступления"
Фото © Twitter / haugero
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