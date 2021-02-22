Девушки высмеяли в Twitter своих парней, показав, как отличается мужская и женская стороны кровати
Мальчики — с Марса, девочки — с Венеры... даже если они спят на одной кровати. Правда, разница между их сторонами действительно космическая. Настолько, что недавно девушки в Twitter запустили тред, в котором они поделились своими уморительными замечаниями. В подборке ниже — 10 сравнений, наглядно показывающих разницу между полами.
"Моя сторона кровати и сторона кровати моего бойфренда" — hannystyles69
"Это всё веселит меня больше, чем должно было бы. Зачем ему бита?" — SimmiJuss
Фото © Twitter / SimmiJuss
"Как выглядит моя сторона кровати и инсталляция моего парня" — yoursonbeth
Фото © Twitter / yoursonbeth
"Не могу перестать смеяться" — danny_ashley
Фото © Twitter / danny_ashley
"Чувство, будто это камень в мой огород..." — kamil257
Фото © Twitter / kamil257
"Ну, у нас хотя бы одинаковые прикроватные тумбы" — whodatcarly
Фото © Twitter / whodatcarly
"Что стоит у моей жены и что у меня" — romanbeltran_
Фото © Twitter / romanbeltran_
"Я смеюсь до слёз, потому что тут всё то, что и у моего парня" — FraggleBatches
Фото © Twitter / FraggleBatches
"Чувствую, словно это на меня нападают" — Kampico
Фото © Twitter / Kampico
"А теперь сюжетный поворот! Моя сторона и... снова моя, но странная" — gingerandtea
Фото © Twitter / gingerandtea
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