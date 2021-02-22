Девушки высмеяли в Twitter своих парней, показав, как отличается мужская и женская стороны кровати

"Моя сторона кровати и сторона кровати моего бойфренда" — hannystyles69

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"Это всё веселит меня больше, чем должно было бы. Зачем ему бита?" — SimmiJuss

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"Как выглядит моя сторона кровати и инсталляция моего парня" — yoursonbeth

Фото © Twitter / yoursonbeth

"Не могу перестать смеяться" — danny_ashley

Фото © Twitter / danny_ashley

"Чувство, будто это камень в мой огород..." — kamil257

Фото © Twitter / kamil257

"Ну, у нас хотя бы одинаковые прикроватные тумбы" — whodatcarly

Фото © Twitter / whodatcarly

"Что стоит у моей жены и что у меня" — romanbeltran_

Фото © Twitter / romanbeltran_

"Я смеюсь до слёз, потому что тут всё то, что и у моего парня" — FraggleBatches

Фото © Twitter / FraggleBatches

"Чувствую, словно это на меня нападают" — Kampico

Фото © Twitter / Kampico

"А теперь сюжетный поворот! Моя сторона и... снова моя, но странная" — gingerandtea

Фото © Twitter / gingerandtea

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