Папа похвалился новорождённой дочерью, и по её волосам все поняли, откуда берутся персонажи аниме

Счастливый молодой отец с ником chinlips поделился на Reddit снимком своей дочери. Малышка родилась в середине октября, но уже стала популярнее многих, если судить по тому, что её фото набрало 99,6 тыс. лайков. Папа решил показать пользователям Сети, какие странные у его ребёнка волосы — словно у аниме-персонажа.

Фото © Reddit / chinlips

Действительно, они похожи, и дело вовсе не в торчащих во все стороны прядях. Белые пятна на чёрных волосах на самом деле не блики света, а отсутствие пигмента. Удивлённые пользователи Reddit признали, что видели разноцветные или белые волосы только у персонажей аниме и манги, а это значит, что судьба у малышки будет захватывающей, а у её родителей, скорее всего, недолгой.

Фото © Instagram / mimichan.259

Это не волосы персонажа из аниме, это волосы главной героини аниме! Вам с женой стоит поскорее составить завещание. Всё зависит от сюжетного тропа, но у вас может быть не так много времени IGotNoStringsOnMe

Мне так жаль, что ваша малышка станет сироткой. Главное, не забудьте оставить ей сломанный кулон, с помощью которого она найдёт своего потерянного сводного брата или сестру. И огромный меч рядом положите, лишним не будет Bluudythumbz

Персонажи с серебряными или белыми волосами появляются редко, но становятся самыми крутыми в аниме (а ещё иногда цундэрэ)! Например, Киллуа, Какаши, Кавору, Гинтоки, Хицугая, Сещёмару, Сефирот и другие... ItsLoudB

Фото © Instagram / miccostumesde

На самом деле отсутствие пигмента в волосах или на коже не является признаком чего-то страшного и непоправимого. Относительно волос такой процесс называется полиозис, при нём человек либо рождается со светлыми пятнами на волосах, ресницах и бровях, либо приобретает на протяжении жизни.

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