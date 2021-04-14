Разработчики "Спутника V" готовы помочь другим производителям вакцин с технологией очистки

Центр Гамалеи, создавший первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V", готов поделиться своими технологиями очистки с другими производителями, чтобы минимизировать риски побочных эффектов. Об этом говорится на официальном сайте российского препарата.

По словам разработчиков, высочайшее качество и безопасность вакцины "Cпутник V" отчасти объясняется четырёхступенчатой технологией очистки, включающей две стадии хроматографической дистилляция и две стадии тангенциальной фильтрации.

"Такая технология позволяет получать высокоочищенный препарат, который проходит обязательный контроль на содержание остаточной ДНК", — отмечают представители центра Гамалеи.

В сообщении говорится, что российские учёные готовы поделиться этой технологией с другими производителями вакцин "для минимизации побочных эффектов при их применении".

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