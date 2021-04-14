Разработчики "Спутника V" готовы помочь другим производителям вакцин с технологией очистки
Российские учёные используют четырёхступенчатую процедуру для минимизации побочных эффектов у пациентов после прививки. О преимуществах такого метода они готовы рассказать всему миру.
Фото © sputnikvaccine.com
Центр Гамалеи, создавший первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V", готов поделиться своими технологиями очистки с другими производителями, чтобы минимизировать риски побочных эффектов. Об этом говорится на официальном сайте российского препарата.
По словам разработчиков, высочайшее качество и безопасность вакцины "Cпутник V" отчасти объясняется четырёхступенчатой технологией очистки, включающей две стадии хроматографической дистилляция и две стадии тангенциальной фильтрации.
"Такая технология позволяет получать высокоочищенный препарат, который проходит обязательный контроль на содержание остаточной ДНК", — отмечают представители центра Гамалеи.
В сообщении говорится, что российские учёные готовы поделиться этой технологией с другими производителями вакцин "для минимизации побочных эффектов при их применении".
Как уже сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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