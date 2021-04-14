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Росздравнадзор не зафиксировал ни одного случая тромбоза после вакцинации "Спутником V"

Препарат проходит многостадийную очистку, что исключает попадание в него высоких количеств остаточной ДНК.

14 апреля 2021, 14:18
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine</a></p>

Фото © Sputnikvaccine

Ни одного случая развития тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" выявлено не было. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", — сказала она.

Аргентинские учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы

Аргентинские учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы

По словам Самойловой, препарат проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, что исключает попадание в него высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

Клинические данные о применении "Спутника V" публикует и Минздрав Аргентины, подтверждающий отсутствие побочных эффектов.

Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека

Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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