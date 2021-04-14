Росздравнадзор не зафиксировал ни одного случая тромбоза после вакцинации "Спутником V"

Ни одного случая развития тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" выявлено не было. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", — сказала она.

По словам Самойловой, препарат проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, что исключает попадание в него высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

Клинические данные о применении "Спутника V" публикует и Минздрав Аргентины, подтверждающий отсутствие побочных эффектов.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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