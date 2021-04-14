Диетолог рассказала, когда чувство голода говорит о проблемах со здоровьем

В голоде, возникающем, как правило, через два-три часа после приёма пищи, страшного ничего нет, а вот если он не связан с режимом питания и проявляется чаще — стоит обратиться к врачу. О том, о каких заболеваниях свидетельствует постоянное чувство голода, телеканалу "Звезда" рассказала диетолог Наталья Круглова.

По её словам, повышением аппетита сопровождаются, например, гипертиреоз, гиперфункция щитовидной железы, нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, многие психические состояния, например стресс и тревога, также вызывают частое чувство голода. Плюс ко всему постоянно хочется есть тем, у кого повышен уровень инсулина в крови.

"Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже ситуация, когда он вес теряет, — вот это должно насторожить. Потому что это как раз признак развивающегося заболевания. Например, щитовидной железы. Вот тут, конечно, нужно обратиться к специалисту", — предупредила эксперт.

Внимания врачей заслуживает также сильное чувство голода у пациента, возникающее на фоне сонливости и усталости, общего упадка сил.

"Ситуация, когда человек часто думает о еде. Он вроде бы поел, но через какое-то время у него опять возникает мысль о еде. Ему сложно отвлечься на что-то другое. Когда вот эти мысли становятся слишком навязчивыми, мешают обычной своей деятельности, работе, конечно, тут тоже нужно обращаться к специалисту", — отметила Круглова.

Диетолог рекомендовала также пересмотреть режим питания, если промежуток между приёмами пищи составляет более пяти часов, по её словам, нужно стараться не оставлять свой организм без питания.

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