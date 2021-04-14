Россиян, прибывающих на родину, обязали в течение трёх дней сдать тест на коронавирус
До момента получения результатов каждому необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
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С 15 апреля все россияне, которые прибывают в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, необходимо в течение трёх календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на CoViD-19 методом ПЦР", — говорится в записи.
До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Также изменения коснулись граждан государств – членов Евразийского экономического союза. При въезде в Россию через воздушные пункты пропуска жители Армении, Белоруссии и Киргизии должны подтвердить наличие отрицательного результата теста через мобильное приложение "Путешествую без CoViD-19".
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.
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