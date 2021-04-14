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Россиянин узнал о существовании 14-летней дочери после получения справки о взыскании алиментов

Мужчина не отказывается от финансовой помощи девочке, однако хочет провести ДНК-тест для подтверждения отцовства.

14 апреля 2021, 13:37
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/news_fssprus_ru?z=photo-59564564_457244926/album-59564564_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости ФССП России</a></p>

Фото © VK / Новости ФССП России

Житель Тюмени узнал, что является отцом 14-летней девочки, когда получил справку от судебных приставов о взыскании с него алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

"Женщина предъявила исполнительный лист на взыскание с него алиментов, долг за прошлые годы не потребовала", — приводит сообщение ведомства Ura.ru.

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Взыскательницу мужчина узнал. Она оказалась его бывшей девушкой, с которой тюменец расстался много лет назад. Отмечается, что от выплаты алиментов россиянин не отказывается, однако планирует сделать ДНК-тест для того, чтобы убедиться в отцовстве.

Ранее Лайф рассказывал, что сын дворника Виталия из Томска, который прославился на всю страну благодаря знаниям языков и любви к The Beatles, нашёл отца после долгих лет разлуки как раз благодаря вирусному видео.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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