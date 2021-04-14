Россиянин узнал о существовании 14-летней дочери после получения справки о взыскании алиментов

Житель Тюмени узнал, что является отцом 14-летней девочки, когда получил справку от судебных приставов о взыскании с него алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

"Женщина предъявила исполнительный лист на взыскание с него алиментов, долг за прошлые годы не потребовала", — приводит сообщение ведомства Ura.ru.

Взыскательницу мужчина узнал. Она оказалась его бывшей девушкой, с которой тюменец расстался много лет назад. Отмечается, что от выплаты алиментов россиянин не отказывается, однако планирует сделать ДНК-тест для того, чтобы убедиться в отцовстве.

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