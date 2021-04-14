Температура воздуха в Москве побила рекорд 59-летней давности

Воздух в столице прогрелся до июньских значений и к 15:00 достиг отметки в 21,5 °C. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Таким образом, в Москве был побит температурный рекорд 1962 года: в этот день 59 лет назад температура воздуха в столице составила +20,8 °C.

"В Москве повторён рекорд тепла 59-летней давности. Второй день подряд природа радует москвичей по-летнему теплой погодой, да ещё и с рекордными показателями", — отметил синоптик в беседе с РИА "Новости".

По прогнозу центра "Фобос", с четверга в Москве начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее, а к субботе похолодает до +14 °C.

А ранее синоптик рассказал, что в Москве по причине глобального потепления поэтапно установится погода, аналогичная парижской. Глобальное потепление делает зиму более мягкой, а лето — жарким. Недолго осталось до того времени, когда средняя температура в январе станет положительной.

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