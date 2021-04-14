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Человечеству предрекли дефицит картошки фри и чипсов

Но всё не так страшно, специалисты уже занимаются поиском решения этой проблемы.

14 апреля 2021, 13:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Самым распространённым сортом картофеля, который идеально подходит для создания чипсов и картошки фри, является "рассет бурбанк", однако из-за глобального потепления он оказался под угрозой. Об этом пишет портал YCC.

Растёт этот сорт в Северной Америке, а для его орошения используют горный снег, которого, вследствие глобального потепления, становится меньше. Именно "рассет бурбанк" предпочитают многие рестораны быстрого питания по всему миру, так как он обладает высоким содержанием крахмала и особым вкусом при жарке.

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Ещё одним риском повышения температуры является то, что крахмал может превращаться в сахар, рассказал сотрудник службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США в штате Айдахо Ричард Нови. А это приводит к потемнению картофеля при жарке, что делает его непривлекательным для потребителя.

Для решения проблемы Нови и другие специалисты из области растениеводства разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые станут устойчивыми к изменениям климата.

Ранее Лайф рассказывал, что потребление говядины в России упало до минимума за 10 лет. Причинами этого аналитики называют спад в ресторанном и гостиничном бизнесе и снижение доходов населения из-за пандемии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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