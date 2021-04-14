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Скончался актёр и телеведущий Олег Марусев

Причины смерти артиста не уточняются, дата и время похорон станут известны позднее.

14 апреля 2021, 12:52
<p>Олег Марусев. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2723/foto/486500/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Олег Марусев. Фото © Kino-teatr.ru

В возрасте 76 лет умер телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев. Об этом сообщила пресс-служба Театра Луны.

"Невозможно осознать эту утрату. Светлая вам память, Олег Фёдорович. Спасибо за всё", — написано в соцсети "ВКонтакте".

Причины смерти актёра не называются. О дате и времени прощания станет известно позднее.

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Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни

Марусев работал на телевидении 34 года, вёл передачи "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и другие. Зрители также помнят его по ролям в фильмах "Графиня де Монсоро", "Медная бабушка" и "Очарование зла".

Ранее Лайф сообщал о смерти солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Прощание с ним состоится 15 апреля в филармонии города Минска.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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