Скончался актёр и телеведущий Олег Марусев

В возрасте 76 лет умер телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев. Об этом сообщила пресс-служба Театра Луны.

"Невозможно осознать эту утрату. Светлая вам память, Олег Фёдорович. Спасибо за всё", — написано в соцсети "ВКонтакте".

Причины смерти актёра не называются. О дате и времени прощания станет известно позднее.

Марусев работал на телевидении 34 года, вёл передачи "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и другие. Зрители также помнят его по ролям в фильмах "Графиня де Монсоро", "Медная бабушка" и "Очарование зла".

Ранее Лайф сообщал о смерти солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Прощание с ним состоится 15 апреля в филармонии города Минска.

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