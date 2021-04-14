Скончался актёр и телеведущий Олег Марусев
Причины смерти артиста не уточняются, дата и время похорон станут известны позднее.
Олег Марусев. Фото © Kino-teatr.ru
В возрасте 76 лет умер телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев. Об этом сообщила пресс-служба Театра Луны.
"Невозможно осознать эту утрату. Светлая вам память, Олег Фёдорович. Спасибо за всё", — написано в соцсети "ВКонтакте".
Причины смерти актёра не называются. О дате и времени прощания станет известно позднее.
Марусев работал на телевидении 34 года, вёл передачи "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и другие. Зрители также помнят его по ролям в фильмах "Графиня де Монсоро", "Медная бабушка" и "Очарование зла".
Ранее Лайф сообщал о смерти солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Прощание с ним состоится 15 апреля в филармонии города Минска.
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