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В Союзе отцов поддержали инициативу давать мужчинам отпуск по рождению ребёнка

По мнению общественников, только лишь морального подспорья семье недостаточно, поэтому предложение об отпуске своевременное.

14 апреля 2021, 12:51

Фото © Pixabay

Глава Союза отцов России Юрий Солёнов поддержал инициативу давать новоиспечённым отцам пять дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорождённым. По его словам, семьи в этот период нужно поддерживать не только морально, но и материально.

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"Инициатива своевременная. Речь идёт о том, чтобы не просто морально признать и поддержать отцовство, вовлечённое и ответственное, когда отцы начинают участвовать в воспитании своего ребёнка с самого момента его появления на свет. Пришло время, чтобы и материально поддержать семью со стороны отцов так, чтобы уверенно и спокойно себя чувствовали... Один из главных вопросов — это как раз активация отцовского инстинкта", — пояснил он в беседе с RT.

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Глава общественной организации отметил важность этого решения не только для отдельно взятых семей, но и для института отцовства и материнства в целом.

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"Это своего рода важный шаг в сторону и отцовства, и материнства, и детства", — заключил Солёнов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять мужчинам пятидневный оплачиваемый отпуск в случае рождения у них детей. На данный момент глава семьи может отлучиться от работы в этот период, но исключительно за свой счёт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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