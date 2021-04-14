В Союзе отцов поддержали инициативу давать мужчинам отпуск по рождению ребёнка
По мнению общественников, только лишь морального подспорья семье недостаточно, поэтому предложение об отпуске своевременное.
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Глава Союза отцов России Юрий Солёнов поддержал инициативу давать новоиспечённым отцам пять дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорождённым. По его словам, семьи в этот период нужно поддерживать не только морально, но и материально.
"Инициатива своевременная. Речь идёт о том, чтобы не просто морально признать и поддержать отцовство, вовлечённое и ответственное, когда отцы начинают участвовать в воспитании своего ребёнка с самого момента его появления на свет. Пришло время, чтобы и материально поддержать семью со стороны отцов так, чтобы уверенно и спокойно себя чувствовали... Один из главных вопросов — это как раз активация отцовского инстинкта", — пояснил он в беседе с RT.
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Глава общественной организации отметил важность этого решения не только для отдельно взятых семей, но и для института отцовства и материнства в целом.
"Это своего рода важный шаг в сторону и отцовства, и материнства, и детства", — заключил Солёнов.
Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять мужчинам пятидневный оплачиваемый отпуск в случае рождения у них детей. На данный момент глава семьи может отлучиться от работы в этот период, но исключительно за свой счёт.
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