В Союзе отцов поддержали инициативу давать мужчинам отпуск по рождению ребёнка

Глава Союза отцов России Юрий Солёнов поддержал инициативу давать новоиспечённым отцам пять дней оплачиваемого отпуска для ухода за новорождённым. По его словам, семьи в этот период нужно поддерживать не только морально, но и материально.

"Инициатива своевременная. Речь идёт о том, чтобы не просто морально признать и поддержать отцовство, вовлечённое и ответственное, когда отцы начинают участвовать в воспитании своего ребёнка с самого момента его появления на свет. Пришло время, чтобы и материально поддержать семью со стороны отцов так, чтобы уверенно и спокойно себя чувствовали... Один из главных вопросов — это как раз активация отцовского инстинкта", — пояснил он в беседе с RT.

Глава общественной организации отметил важность этого решения не только для отдельно взятых семей, но и для института отцовства и материнства в целом.

"Это своего рода важный шаг в сторону и отцовства, и материнства, и детства", — заключил Солёнов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять мужчинам пятидневный оплачиваемый отпуск в случае рождения у них детей. На данный момент глава семьи может отлучиться от работы в этот период, но исключительно за свой счёт.

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