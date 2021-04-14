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Регион
Опубликовано 14 апреля 2021, 15:27
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Семья Шумахера выставила особняк в Швейцарии на продажу из-за проблем с финансами

На лечение легендарного гонщика, получившего страшную травму во время отдыха на горнолыжном курорте во французских Альпах, уходит примерно три миллиона евро в год.

По информации британского таблоида The Mirror, на продажу был выставлен особняк гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Вилла площадью более 20 000 квадратных метров находится в Швейцарии на берегу Женевского озера. Дом оценивается в 58,7 миллиона евро. Как предполагает СМИ, семье гонщика нужны деньги на дорогостоящее лечение.

"Следит за успехами сына". Как живёт Шумахер после страшной аварии
"Следит за успехами сына". Как живёт Шумахер после страшной аварии

Шумахер получил тяжелейшую травму головы в декабре 2013 года при падении во время катания на горных лыжах. Семья гонщика тщательно скрывает информацию о его состоянии. По последним данным СМИ, Шумахер проходит лечение стволовыми клетками.

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Фото © PA Wire / Press Association Images

Кира Громова
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