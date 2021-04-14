Семья Шумахера выставила особняк в Швейцарии на продажу из-за проблем с финансами
На лечение легендарного гонщика, получившего страшную травму во время отдыха на горнолыжном курорте во французских Альпах, уходит примерно три миллиона евро в год.
По информации британского таблоида The Mirror, на продажу был выставлен особняк гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Вилла площадью более 20 000 квадратных метров находится в Швейцарии на берегу Женевского озера. Дом оценивается в 58,7 миллиона евро. Как предполагает СМИ, семье гонщика нужны деньги на дорогостоящее лечение.
Шумахер получил тяжелейшую травму головы в декабре 2013 года при падении во время катания на горных лыжах. Семья гонщика тщательно скрывает информацию о его состоянии. По последним данным СМИ, Шумахер проходит лечение стволовыми клетками.
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