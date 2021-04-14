Песков рассказал о возможном месте встречи Путина и Байдена

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в одной из европейских стран. Но, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока говорить о месте проведения переговоров преждевременно.

"Конкретных мест пока нет... Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Он отметил, что речь шла в том числе "об одной из европейских стран", но место переговоров ещё придётся согласовать по дипломатическим каналам.

В Кремле рассказали, что Владимир Путин и Джо Байден провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым.

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