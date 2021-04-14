Песков рассказал о возможном месте встречи Путина и Байдена
Предполагаемую точку переговоров ещё предстоит согласовать по дипломатическим каналам.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в одной из европейских стран. Но, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока говорить о месте проведения переговоров преждевременно.
"Конкретных мест пока нет... Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Он отметил, что речь шла в том числе "об одной из европейских стран", но место переговоров ещё придётся согласовать по дипломатическим каналам.
Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
В Кремле рассказали, что Владимир Путин и Джо Байден провели довольно продолжительную беседу, тон которой был деловым.
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