Клинцевич — о встрече Байдена и Путина: США используют её как попытку мягкого давления

Правящая элита США использует встречу президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина как попытку мягкого давления, однако сам глава государства понимает важность выстраивания диалога. Об этом Лайфу рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

"Я думаю, что нынешний истеблишмент использует эту встречу как попытку мягкого такого давления, в том числе и запугивания, к сожалению. Они в публичном пространстве это уже делают откровенно, но Байден — опытный политик, и он понимает, что с Россией пора выстраивать диалог", — сказал Клинцевич.

Возможно, заметил он, лидеры стран договорятся о выходе из "запредельного клинча", однако власти США могут рассчитывать на другое, так как на этом деструктиве занимаются обогащением.

Экс-сенатор напомнил, что это будет первый разговор Байдена и Путина как глав государств и, возможно, американский коллега не до конца понимает силу и авторитет президента РФ, который может не поддаться на угрозы.

"При всём понимании той тенденции, что истеблишмент будет продолжать давление на Россию, всё-таки оставляю для себя маленькую надежду, что Байден найдёт возможность смягчить ситуацию, и может появиться позитив", — добавил Клинцевич.

На слова об освобождении Донбасса и "возвращении" Крыма Байден "получит от болта", жёстко заметил политолог. Однако же дерзким президент США не будет, но если станет вести себя по-хамски, может и "в нюхало получить", добавил собеседник.

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