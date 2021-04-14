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Сага продолжается: новый поворот и реакция Сети на бурные споры "Локо" и "Спартака"

Уже несколько дней активно обсуждается прошедшее дерби "Локомотив" — "Спартак", точнее, обстоятельства вокруг него. И вот в деле появились новые факты.

14 апреля 2021, 10:05

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Московскому "Локомотиву" грозит техническое поражение и закрытие стадиона из-за того, что начальник команды зашёл в судейскую перед матчем. Этот момент запечатлел на видео "Спартак".

Скандал в РПЛ: "Локомотив" может получить техническое поражение в матче со "Спартаком" из-за начальника команды

Скандал в РПЛ: "Локомотив" может получить техническое поражение в матче со "Спартаком" из-за начальника команды

Однако теперь издание Sport24 опубликовало видео, где видно, как человек, очень похожий уже на начальника "Спартака" Василия Козловцева, тоже заходит в судейскую. Важно понимать, что по регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Эти бурные разбирательства вызвали большую реакцию в соцсети. Собрали для вас лучшее!

Заседание по судейскому скандалу состоится 16 апреля. Изначально оно должно было пройти 13 апреля, но Станислав Сухина уехал в заграничную командировку. Кроме того, свои рапорты напишут и все судьи этого поединка.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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