Сага продолжается: новый поворот и реакция Сети на бурные споры "Локо" и "Спартака"
Уже несколько дней активно обсуждается прошедшее дерби "Локомотив" — "Спартак", точнее, обстоятельства вокруг него. И вот в деле появились новые факты.
Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС
Московскому "Локомотиву" грозит техническое поражение и закрытие стадиона из-за того, что начальник команды зашёл в судейскую перед матчем. Этот момент запечатлел на видео "Спартак".
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Однако теперь издание Sport24 опубликовало видео, где видно, как человек, очень похожий уже на начальника "Спартака" Василия Козловцева, тоже заходит в судейскую. Важно понимать, что по регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.
Перед вами видео, на котором запечатлено, как до матча «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.— Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021
По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату. pic.twitter.com/Qq67eYn9YI
Эти бурные разбирательства вызвали большую реакцию в соцсети. Собрали для вас лучшее!
Матч Локомотив - Спартак поднял такой шум, что даже Байден позвонил Путину..— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) April 13, 2021
Футбольный клуб "Спартак" выступил с заявлением в связи с тем, что его начальник заходил в судейскую комнату перед матчем👇 pic.twitter.com/rsaoZ2kddp— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) April 13, 2021
Судейская на «РЖД Арене» в воскресенье 🤫 pic.twitter.com/JBRgOnFwiS— Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021
Ну, что, по подходам в судейскую 1:1))) pic.twitter.com/5IWSxcckgN— Арсений Отяев (@Otyaev) April 13, 2021
Гарри Поттер и судейская комната.— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) April 13, 2021
Судейская на матче Локомотив-Спартак pic.twitter.com/TCT2ckYHER— Михаил Гордеев (18+) (@MAGordeev) April 13, 2021
Судейская «РЖД Арены» в день дерби pic.twitter.com/KvrxFXiPIP— Арсений Петров (@Arseny_Petrov) April 13, 2021
Заседание по судейскому скандалу состоится 16 апреля. Изначально оно должно было пройти 13 апреля, но Станислав Сухина уехал в заграничную командировку. Кроме того, свои рапорты напишут и все судьи этого поединка.
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