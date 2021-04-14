Сага продолжается: новый поворот и реакция Сети на бурные споры "Локо" и "Спартака"

Московскому "Локомотиву" грозит техническое поражение и закрытие стадиона из-за того, что начальник команды зашёл в судейскую перед матчем. Этот момент запечатлел на видео "Спартак".

Однако теперь издание Sport24 опубликовало видео, где видно, как человек, очень похожий уже на начальника "Спартака" Василия Козловцева, тоже заходит в судейскую. Важно понимать, что по регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Перед вами видео, на котором запечатлено, как до матча «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.



По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату. pic.twitter.com/Qq67eYn9YI — Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021

Эти бурные разбирательства вызвали большую реакцию в соцсети. Собрали для вас лучшее!

Матч Локомотив - Спартак поднял такой шум, что даже Байден позвонил Путину.. — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) April 13, 2021

Футбольный клуб "Спартак" выступил с заявлением в связи с тем, что его начальник заходил в судейскую комнату перед матчем👇 pic.twitter.com/rsaoZ2kddp — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) April 13, 2021

Судейская на «РЖД Арене» в воскресенье 🤫 pic.twitter.com/JBRgOnFwiS — Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021

Ну, что, по подходам в судейскую 1:1))) pic.twitter.com/5IWSxcckgN — Арсений Отяев (@Otyaev) April 13, 2021

Гарри Поттер и судейская комната. — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) April 13, 2021

Судейская на матче Локомотив-Спартак pic.twitter.com/TCT2ckYHER — Михаил Гордеев (18+) (@MAGordeev) April 13, 2021

Судейская «РЖД Арены» в день дерби pic.twitter.com/KvrxFXiPIP — Арсений Петров (@Arseny_Petrov) April 13, 2021

Заседание по судейскому скандалу состоится 16 апреля. Изначально оно должно было пройти 13 апреля, но Станислав Сухина уехал в заграничную командировку. Кроме того, свои рапорты напишут и все судьи этого поединка.

Авторы