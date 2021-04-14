Сборная России назвала соперников по товарищеским матчам перед Евро-2020
Один матч команда Станислава Черчесова проведёт в родных стенах, а другой — в гостях.
Фото © РФС
Сборная России по футболу перед стартом чемпионата Европы проведёт два товарищеских матча против сборных Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Как и объявлялось ранее, против поляков наши футболисты сыграют 1 июня на стадионе во Вроцлаве. Матч против болгарской команды состоится 5 июня на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.
Добавим, что на чемпионате Европы сборная России стартует 12 июня в матче против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Также соперниками нашей команды на групповом этапе станут команды Дании и Финляндии.
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