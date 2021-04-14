Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сборная России назвала соперников по товарищеским матчам перед Евро-2020

Один матч команда Станислава Черчесова проведёт в родных стенах, а другой — в гостях.

14 апреля 2021, 09:38
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу перед стартом чемпионата Европы проведёт два товарищеских матча против сборных Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба

Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба

Как и объявлялось ранее, против поляков наши футболисты сыграют 1 июня на стадионе во Вроцлаве. Матч против болгарской команды состоится 5 июня на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Добавим, что на чемпионате Европы сборная России стартует 12 июня в матче против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Также соперниками нашей команды на групповом этапе станут команды Дании и Финляндии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сага продолжается: новый поворот и реакция Сети на бурные споры "Локо" и "Спартака"

сегодня в 10:05

"Баварии" не помогла даже победа: ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал ЛЧ

вчера в 20:53

$1 млн, чтобы остаться в НХЛ: Гусев потерял деньги ради нового шанса

вчера в 21:40

Эксперт рассказала, какую выгоду получит Россия от газопровода "Союз Восток"

сегодня в 10:54

"Что за показуха": Бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана и нарвалась на критику

сегодня в 10:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1