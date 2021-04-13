$1 млн, чтобы остаться в НХЛ: Гусев потерял деньги ради нового шанса

Заиграть в лучшей хоккейной лиге планеты удаётся далеко не всем, а стать незаменимым игроком команды, чьё место в составе не вызывает ни у кого сомнений, и вовсе дело непростое. Сотни хоккеистов, выступающих за фарм-клубы, ежедневно пытаются пробить себе дорогу в НХЛ, но так и остаются в лиге рангом ниже — АХЛ. И только единицам удаётся подняться наверх и закрепиться в основных командах.

Правда, есть особая категория хоккеистов, которые смогли миновать проверку в АХЛ, став звёздами у себя на родине. К таким игрокам относятся действующий форвард московского "Динамо" Вадим Шипачёв и нападающий Никита Гусев, ещё недавно выступавший за "Нью-Джерси Дэвилз", а сегодня уже тренирующийся в форме "Флориды Пантерз". Оба были суперзвёздами в КХЛ, и оба провалили командировки в НХЛ. И если в истории Шипачёва на НХЛ поставлен жирный крест, то вот у Гусева ещё есть шанс исправить свои ошибки и всё-таки продолжить играть за океаном.

Никита Гусев оказался ненужным ЦСКА, но смог по-настоящему засверкать в Санкт-Петербурге. Именно в составе СКА нападающий сделал себе то имя, которое помогло ему при трудоустройстве в Америке. Не лишним стал и спасительный для российских атлетов гол в финале на Олимпиаде в Пхёнчхане в ворота немцев за минуту до финальной сирены. Отличная техника, умная голова, прекрасное видение площадки, меткий бросок — все эти плюсы помогали Никите в карьере, однако их оказалось недостаточно для выступления в НХЛ.

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Нужно признать, что первый сезон в составе "дьяволов" нельзя назвать для Гусева полностью провальным. Россиянин был частью той команды. Да, не всегда он играл на своём уровне, да, были к нему претензии по игре в обороне и силовому давлению на соперника, однако свои голы Гусев забивал (13 шайб) и передач отдал прилично для новичка лиги (31). Всего 44 очка за 66 игр. Чем не результат? Однако одними положительными действиями в атаке в современном хоккее матчи не выигрываются. Не менее ценным для тренера является умение нападающего обороняться, надёжно играть и у своих ворот, помогая защите и вратарю. Увы, но Никита в России не был обучен такому хоккею, местами вязкому, грубому, но в который тоже нужно уметь играть.

В СКА Гусев играл по чистому льду, особо не вмешиваясь в замесы хоккеистов и сосредоточившись в основном на атакующих действиях. Не видели мы от Никиты и бомбических хитов, где он вминал бы соперников в борт. Да, в России от него этого не требовали, но вот там, за океаном, это должен уметь делать любой хоккеист, иначе ему просто укажут на дверь. Ведь, как мы уже говорили, в фарм-клубах полно ребят, готовых зубами ловить шайбу и вступать в силовую борьбу без всяких раздумий, а главное — выигрывать её. В результате Гусев потерял место в основном составе "дьяволов", проведя в этой регулярке 20 игр и заработав всего 5 (2+3) очков за результативность.

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— Нам нужны были габаритные, жёсткие ребята, такие как Бастиан, Маклауд, Вуд. Плюс появились Куокканен и Шарангович, — объясняет причины ухода Гусева из команды главный тренер "дьяволов" Линди Рафф. — Много молодых игроков пробилось в состав, они создали конкуренцию. Нам нужны их габариты и мощь, чтобы выигрывать борьбу за нейтральные шайбы. Мне понравилось, как он закончил прошлый сезон, нравилась его креативность. Он лишился своих преимуществ из-за того, что в этом году мы постоянно играли с большими, габаритными соперниками.

Контракт Гусева с "Нью-Джерси" истекал в конце сезона. Россиянин должен был заработать за год 4,5 миллиона долларов. "Дьяволы" не стали ждать конца регулярки и выставили Никиту на драфт отказов. Но было понятно, что с таким окладом его оттуда ни одна команда не заберёт. Так оно и вышло. Позже боссы "Дэвилз" и сам хоккеист нашли компромиссное решение, которое устроило и клуб, и игрока. Соглашение было расторгнуто по взаимной договорённости сторон, в результате чего "дьяволы" сэкономили денег, а Гусев получил статус свободного агента и возможность, хоть и за меньшие деньги, дальше играть в большой хоккей, а не сидеть на трибуне с грустным лицом. Никита недолго оставался без команды и подписал контракт на один миллион долларов с клубом "Флорида Пантерз", за который будет выступать до конца этого сезона.

Главный тренер "пантер" Джоэль Кенневилль исповедует атакующий хоккей. Именно при нём в "Чикаго" в своё время феерил Артемий Панарин, а ведь Гусева на площадке часто сравнивают именно с Хлебушком. Возможно, Джоэль сможет раскачать и Никиту, ведь берут нападающего в команду не на перспективу, а чтобы он уже сейчас приносил пользу "Флориде".

Гусев может играть с хорошими хоккеистами. У него появится такая возможность. Может быть, даже сразу. Посмотрим, как он с этим справится, а потом оценим его выступление. У "Флориды" есть несколько хороших вариантов с ним в составе Джоэль Кенневилль Главный тренер "Флориды Пантерз"

Не все хоккеисты врываются в эту лигу победителями, как, к примеру, форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. Кому-то нужно больше времени на адаптацию, а кому-то просто надо попасть, что называется, в свою команду. Надеемся, что проблемы Гусева остались в Нью-Джерси, а во Флориде нападающий покажет то, зачем он приехал в НХЛ. Ведь фактор недоверия со стороны клуба Никита уже проходил, и в России это сделало его только сильнее. Возможно, история с хеппи-эндом для нападающего повторится и по ту сторону океана.

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