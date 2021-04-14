Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса

"Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", — отметил глава государства.