Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса
Президент выразил надежду, что россияне последуют его примеру и проявят заботу о себе и своих близких.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он сам объявил на заседании попечительского совета Русского географического общества.
"Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", — отметил глава государства.
Напомним, первый раз президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта, при этом в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
Лента новостей
Пашинян случайно перепутал должность Путина, назвав его президентом другой страны
сегодня в 10:03
Пять заключённых и сотрудник ФСИН пострадали в ДТП с перевернувшимся автозаком в Норильске
сегодня в 10:00
Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии
сегодня в 09:54
Выбор редакции
Путин заявил, что движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным
В Канаде выявили первый случай тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca
Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии
Эксперт рассказала, какую выгоду получит Россия от газопровода "Союз Восток"
Россия против всего мира: повторят ли наши фигуристы стокгольмский триумф
Комментариев: 0