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Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса

Президент выразил надежду, что россияне последуют его примеру и проявят заботу о себе и своих близких.

14 апреля 2021, 10:07
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он сам объявил на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру", — отметил глава государства.

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Песков ответил на вопрос об антителах у Путина и не ответил — о вакцинации его бывшей супруги

Напомним, первый раз президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта, при этом в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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