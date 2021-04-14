Пять заключённых и сотрудник ФСИН пострадали в ДТП с перевернувшимся автозаком в Норильске

На въезде в Норильск автозак, перевозивший заключённых, съехал с трассы и перевернулся, пострадало шесть человек, среди которых один правоохранитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН РФ по Красноярскому краю.









ДТП произошло днём 14 апреля на 27-м километре автодороги в аэропорт, куда заключённых конвоировали для этапирования в Красноярск на специальном рейсе. Отмечается, что в это время были неблагоприятные климатические условия.

Как стало известно Лайфу, одного заключённого, получившего травмы, в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию. Остальных пострадавших, в том числе сопровождающего сотрудника, доставили в больницу, где их осматривают врачи.

По факту происшествия в ГУ ФСИН РФ проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с микроавтобусом в Башкирии, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. При этом доставать людей из салона пришлось спасателям.

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