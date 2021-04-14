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Пять заключённых и сотрудник ФСИН пострадали в ДТП с перевернувшимся автозаком в Норильске

Одного из осуждённых в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, остальных в больнице осматривают врачи.

14 апреля 2021, 10:00

Фото © LIFE

На въезде в Норильск автозак, перевозивший заключённых, съехал с трассы и перевернулся, пострадало шесть человек, среди которых один правоохранитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН РФ по Красноярскому краю.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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ДТП произошло днём 14 апреля на 27-м километре автодороги в аэропорт, куда заключённых конвоировали для этапирования в Красноярск на специальном рейсе. Отмечается, что в это время были неблагоприятные климатические условия.

Как стало известно Лайфу, одного заключённого, получившего травмы, в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию. Остальных пострадавших, в том числе сопровождающего сотрудника, доставили в больницу, где их осматривают врачи.

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По факту происшествия в ГУ ФСИН РФ проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с микроавтобусом в Башкирии, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. При этом доставать людей из салона пришлось спасателям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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