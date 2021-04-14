Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии
По данным следствия, чиновник шпионил в пользу Польши.
Александр Воробьёв. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Суд приговорил бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, которого обвиняют в госизмене, к 12,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как в нём присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". Воробьёва также лишили классного чина "действительный государственный советник РФ третьего класса".
Отмечается, что, по данным следствия, чиновник шпионил в пользу Польши — во время обысков у него нашли паспорт этой страны и звукозаписывающую аппаратуру.
Напомним, Александр Воробьёв был задержан 4 июля 2019 года. На следующий день суд арестовал его. Воробьёв был помещён в карантинную камеру СИЗО "Лефортово".
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