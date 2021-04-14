Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии

По данным следствия, чиновник шпионил в пользу Польши.

14 апреля 2021, 09:54
<p>Александр Воробьёв. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Александр Воробьёв. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Суд приговорил бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, которого обвиняют в госизмене, к 12,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как в нём присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". Воробьёва также лишили классного чина "действительный государственный советник РФ третьего класса".

Суд в Москве арестовал профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

Отмечается, что, по данным следствия, чиновник шпионил в пользу Польши — во время обысков у него нашли паспорт этой страны и звукозаписывающую аппаратуру.

Напомним, Александр Воробьёв был задержан 4 июля 2019 года. На следующий день суд арестовал его. Воробьёв был помещён в карантинную камеру СИЗО "Лефортово".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1