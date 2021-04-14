Обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии

Суд приговорил бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, которого обвиняют в госизмене, к 12,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как в нём присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". Воробьёва также лишили классного чина "действительный государственный советник РФ третьего класса".

Отмечается, что, по данным следствия, чиновник шпионил в пользу Польши — во время обысков у него нашли паспорт этой страны и звукозаписывающую аппаратуру.

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