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Песков оценил заявления о "проверке россиян на патриотизм" из-за отмены полётов в Турцию

Вице-спикер СФ Константин Косачёв посчитал, что после слов Эрдогана о Крыме отдых в этой стране должен стать морально неприемлемым.

14 апреля 2021, 09:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решение об ограничении авиасообщения с Турцией связано в первую очередь с эпидемиологической обстановкой, а слова вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва о том, что это ещё и патриотический шаг, являются его личным мнением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Косачёв имеет право на личную точку зрения. Я бы не стал комментировать, насколько отдых связан с патриотизмом", — сказал Песков.

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Он также предпочёл оставить без комментариев то, насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка взаимосвязана с любовью к родной стране.

На странице в "Фейсбуке" Косачёв посчитал, что после заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о непризнании воссоединения Крыма с Россией россияне должны проявить "гражданскую солидарность" и посчитать для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан. По его словам, такая ситуация является "проверкой на патриотизм" нации.

Песков: Решение ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим

Песков: Решение ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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