Песков оценил заявления о "проверке россиян на патриотизм" из-за отмены полётов в Турцию

Решение об ограничении авиасообщения с Турцией связано в первую очередь с эпидемиологической обстановкой, а слова вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва о том, что это ещё и патриотический шаг, являются его личным мнением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Косачёв имеет право на личную точку зрения. Я бы не стал комментировать, насколько отдых связан с патриотизмом", — сказал Песков.

Он также предпочёл оставить без комментариев то, насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка взаимосвязана с любовью к родной стране.

На странице в "Фейсбуке" Косачёв посчитал, что после заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о непризнании воссоединения Крыма с Россией россияне должны проявить "гражданскую солидарность" и посчитать для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан. По его словам, такая ситуация является "проверкой на патриотизм" нации.

Авторы