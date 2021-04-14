Россиянам предложили обменять путёвки в Турцию и Танзанию на путешествие по стране

Для этого нужно согласовать все вопросы с туроператором, отметили в Ростуризме.



Гражданам России, которые уже купили путёвки в Турцию или Танзанию, предложили обменять эти туры на путешествие внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Отметим, что по согласованию с туроператором путёвку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России", — уточнили в ведомстве.