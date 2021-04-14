Россиянам предложили обменять путёвки в Турцию и Танзанию на путешествие по стране

Гражданам России, которые уже купили путёвки в Турцию или Танзанию, предложили обменять эти туры на путешествие внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Отметим, что по согласованию с туроператором путёвку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России", — уточнили в ведомстве.

Ранее Лайф писал о том, что может заменить закрытую Турцию.

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