Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2021, 11:50

Россиянам предложили обменять путёвки в Турцию и Танзанию на путешествие по стране

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Для этого нужно согласовать все вопросы с туроператором, отметили в Ростуризме.

Гражданам России, которые уже купили путёвки в Турцию или Танзанию, предложили обменять эти туры на путешествие внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Отметим, что по согласованию с туроператором путёвку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России", — уточнили в ведомстве.

Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция
Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

Ранее Лайф писал о том, что может заменить закрытую Турцию.

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.


BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Ростуризм
  • Танзания
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar