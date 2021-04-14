Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянам предложили обменять путёвки в Турцию и Танзанию на путешествие по стране

Для этого нужно согласовать все вопросы с туроператором, отметили в Ростуризме.

14 апреля 2021, 08:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Гражданам России, которые уже купили путёвки в Турцию или Танзанию, предложили обменять эти туры на путешествие внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Отметим, что по согласованию с туроператором путёвку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России", — уточнили в ведомстве.

Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

Ранее Лайф писал о том, что может заменить закрытую Турцию.

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1