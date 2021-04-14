"Пошёл второй этап выздоровления": Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал Лайфу о самочувствии супруги

Супруг Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, рассказал Лайфу, что жена идёт на поправку. По его словам, сейчас женщину готовят к операции на ноги и таз.

"Чувствует она себя, конечно, уже хорошо. С каждым днём всё лучше и лучше, поправляется, приходит в себя. Настроение бодрое. Каждый день приезжаю, конечно, смотрю на её положительные результаты. Сейчас впереди вот эти операции на ноги, таз. Может, сегодня будет операция. Скажем так, пошёл второй этап выздоровления", — поделился Константин.

По словам мужчины, сейчас семье оказывают помощь как близкие друзья, так и просто неравнодушные люди. Константин верит, что самое страшное уже позади. Говоря же о поддержке со стороны виновника ДТП, мужчина заявил, что он сам не в курсе дела, поскольку этими вопросами занимаются адвокаты. На данный момент он не хочет возвращаться к этой теме, так как сосредоточен на выздоровлении супруги.

Ранее Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП. При этом пранкер подчеркнул, что хочет оказать поддержку, потому что так надо сделать, а не из желания показаться хорошим.

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