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"Пошёл второй этап выздоровления": Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал Лайфу о самочувствии супруги

Семье оказывают помощь близкие друзья и просто неравнодушные люди, отметил мужчина.

14 апреля 2021, 08:40
<p>Пострадавшая в ДТП Мария Артёмова. Фото © Соцсети</p>

Пострадавшая в ДТП Мария Артёмова. Фото © Соцсети

Супруг Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, рассказал Лайфу, что жена идёт на поправку. По его словам, сейчас женщину готовят к операции на ноги и таз.

"Чувствует она себя, конечно, уже хорошо. С каждым днём всё лучше и лучше, поправляется, приходит в себя. Настроение бодрое. Каждый день приезжаю, конечно, смотрю на её положительные результаты. Сейчас впереди вот эти операции на ноги, таз. Может, сегодня будет операция. Скажем так, пошёл второй этап выздоровления", — поделился Константин.

"Я больше не Эдвард Бил": Блогер расплакался во время разговора с Лайфом

"Я больше не Эдвард Бил": Блогер расплакался во время разговора с Лайфом

По словам мужчины, сейчас семье оказывают помощь как близкие друзья, так и просто неравнодушные люди. Константин верит, что самое страшное уже позади. Говоря же о поддержке со стороны виновника ДТП, мужчина заявил, что он сам не в курсе дела, поскольку этими вопросами занимаются адвокаты. На данный момент он не хочет возвращаться к этой теме, так как сосредоточен на выздоровлении супруги.

Ранее Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП. При этом пранкер подчеркнул, что хочет оказать поддержку, потому что так надо сделать, а не из желания показаться хорошим.

"Не вижу здесь раскаяния": Физиономист прочитала лицо Эдварда Била на допросе в полиции

"Не вижу здесь раскаяния": Физиономист прочитала лицо Эдварда Била на допросе в полиции

Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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