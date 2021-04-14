Восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске

В Ижевске восемь детей попали в больницу после посещения частного бассейна. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Удмуртии.

Согласно результатам проверки, накануне инцидента вода была обеззаражена с помощью хлорсодержащих препаратов. После этого в бассейне побывали двое взрослых и группа из десяти детей в возрасте от шести до 14 лет, а уже к вечеру они почувствовали себя плохо. В итоге восемь детей с признаками отравления госпитализировали — их жизни ничего не угрожает.