Восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске
По факту случившегося следователи организовали проверку.
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В Ижевске восемь детей попали в больницу после посещения частного бассейна. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Удмуртии.
"Следственным отделом по Октябрьскому району Ижевска Следственного управления СК России по Удмуртской Республике организована доследственная проверка по факту отравления детей в бассейне", — отметили в ведомстве.
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Согласно результатам проверки, накануне инцидента вода была обеззаражена с помощью хлорсодержащих препаратов. После этого в бассейне побывали двое взрослых и группа из десяти детей в возрасте от шести до 14 лет, а уже к вечеру они почувствовали себя плохо. В итоге восемь детей с признаками отравления госпитализировали — их жизни ничего не угрожает.
Добавим, что дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранительными органами.
Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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