Яркая, но короткая вспышка света: в небе над Флоридой пролетел метеорит — видео

В небе над Флоридой пролетел метеорит. Видео © Twitter / Jay O'Brien

Жители города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида ночью могли наблюдать в небе полёт метеорита, который сопровождался яркой, но короткой вспышкой света. Видео момента опубликовал в "Твиттере" репортёр CBS News Джей О'Брайен.

На кадрах видно, как в небе появляется светящееся тело, оставляя за собой яркую полосу, но исчезает буквально через несколько секунд после вспышки.

Отмечается, что метеорит мог быть куском астероида 2021 GW4, который должен был пройти мимо Земли в ночь на 13 апреля. Учёные отмечали, что астероид длиной около четырёх метров совершенно не угрожал планете.

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