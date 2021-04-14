Ростуризм и ОНФ запустили горячую линию в связи с ограничением полётов в Турцию и Танзанию
Россияне смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации.
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Ростуризм совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) на всей территории России запустил горячую линию для вопросов по ограничению полётов в Турцию и Танзанию. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Ростуризм запустил горячую линию для туристов. По номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полётов вопросы. Звонок бесплатный", — указано в сообщении.
Кроме того, обратиться за помощью можно и по номеру горячей линии ОНФ: 8 (800) 200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру "2"). На вопросы туристов ответят волонтёры в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Отмечается, что на горячей линии россияне смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, людям помогут узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, а также контакты авиакомпаний и консульств.
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.
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