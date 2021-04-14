В МИД Турции отреагировали на решение России ограничить авиасообщение
В республике надеются на досрочное возобновление перелётов.
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В Турции не видят политической подоплёки в решении России об ограничении авиасообщения с курортной страной. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
"Я не вижу политических причин в решении России ограничить полёты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения", — сказал министр в эфире телеканала NTV.
Глава МИД Турции напомнил, что российская делегация прибудет в республику, "чтобы на месте увидеть все меры", которые предпринимает страна в борьбе с коронавирусом. В то же время министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на досрочную отмену ограничения авиасообщения с Россией.
"Если уменьшится распространение коронавируса, ограничение на полёты может быть досрочно отменено. Падение турпотока составит около 500 тысяч", — отметил чиновник.
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Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.
Ранее Лайф уже говорил о том, что гораздо сложнее в данной ситуации тем, кто планировал поездку самостоятельно. Ведь им придётся договариваться с авиакомпанией и отелем в автономном режиме. Специально для этой категории граждан Лайф разработал памятку, как вернуть свои деньги.
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