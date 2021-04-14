В МИД Турции отреагировали на решение России ограничить авиасообщение

В Турции не видят политической подоплёки в решении России об ограничении авиасообщения с курортной страной. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Я не вижу политических причин в решении России ограничить полёты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения", — сказал министр в эфире телеканала NTV.

Глава МИД Турции напомнил, что российская делегация прибудет в республику, "чтобы на месте увидеть все меры", которые предпринимает страна в борьбе с коронавирусом. В то же время министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду на досрочную отмену ограничения авиасообщения с Россией.

"Если уменьшится распространение коронавируса, ограничение на полёты может быть досрочно отменено. Падение турпотока составит около 500 тысяч", — отметил чиновник.

Ранее Лайф уже говорил о том, что гораздо сложнее в данной ситуации тем, кто планировал поездку самостоятельно. Ведь им придётся договариваться с авиакомпанией и отелем в автономном режиме. Специально для этой категории граждан Лайф разработал памятку, как вернуть свои деньги.

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