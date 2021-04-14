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Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае

Тело краснокнижного животного принесло с ледоходом, сейчас его отправили в лабораторию для выяснения причин гибели.

14 апреля 2021, 07:44
<p>Фото © zapovedamur.ru</p>

Фото © zapovedamur.ru

Инспекторы национального парка "Анюйский" в Хабаровском крае нашли обезглавленного амурского тигра. Тело хищника находилось в реке, его принесло на территорию парка с ледоходом. По мнению экспертов, с животным могли расправиться браконьеры.

Обстоятельства гибели тигра сейчас устанавливают сотрудники полиции. Проверку также проводят в региональной природоохранной прокуратуре. 14 апреля тело хищника отправили в Уссурийск, где в специализированной лаборатории установят время и причину смерти краснокнижного животного.

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А ранее в январе на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре насмерть сбили амурского тигра. Взрослый самец перебегал дорогу и попал под автомобиль.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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