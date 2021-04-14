Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае

Инспекторы национального парка "Анюйский" в Хабаровском крае нашли обезглавленного амурского тигра. Тело хищника находилось в реке, его принесло на территорию парка с ледоходом. По мнению экспертов, с животным могли расправиться браконьеры.

Обстоятельства гибели тигра сейчас устанавливают сотрудники полиции. Проверку также проводят в региональной природоохранной прокуратуре. 14 апреля тело хищника отправили в Уссурийск, где в специализированной лаборатории установят время и причину смерти краснокнижного животного.

А ранее в январе на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре насмерть сбили амурского тигра. Взрослый самец перебегал дорогу и попал под автомобиль.

Авторы