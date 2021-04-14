Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Тело краснокнижного животного принесло с ледоходом, сейчас его отправили в лабораторию для выяснения причин гибели.
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Инспекторы национального парка "Анюйский" в Хабаровском крае нашли обезглавленного амурского тигра. Тело хищника находилось в реке, его принесло на территорию парка с ледоходом. По мнению экспертов, с животным могли расправиться браконьеры.
Обстоятельства гибели тигра сейчас устанавливают сотрудники полиции. Проверку также проводят в региональной природоохранной прокуратуре. 14 апреля тело хищника отправили в Уссурийск, где в специализированной лаборатории установят время и причину смерти краснокнижного животного.
А ранее в январе на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре насмерть сбили амурского тигра. Взрослый самец перебегал дорогу и попал под автомобиль.
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