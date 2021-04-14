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Пашинян назвал военный союз с Россией основой безопасности Армении

Страны обсуждают вопрос расширения возможностей 102-й российской военной базы, отметил он.

14 апреля 2021, 07:50
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военный союз с Россией, закреплённый десятками договоров, является основой внешней безопасности страны. Об этом он сказал во время выступления в парламенте республики.

"Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединённая группировка войск и единая система ПВО", — сказал Пашинян.

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Он подчеркнул, что, согласно логике перечисленных систем, нападение на Армению означает нападение на Россию. Глава кабмина также заявил, что страны обсуждают вероятность расширения возможностей 102-й российской военной базы и создание в Сюникской области её филиала.

Ранее Лайф рассказывал, что ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен.

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Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. А не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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