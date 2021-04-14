В России за сутки выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявили 8326 новых случаев коронавируса, умерло 399 пациентов, выздоровело — 9447. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+1837 случаев за сутки), Петербург (+712), Подмосковье (+568), Ростовская (+239) и Нижегородская (+215) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Больше всего выздоровевших в Москве (+1751 за сутки), Петербурге (+977), Подмосковье (+517), Нижегородской (+259) и Самарской (+216) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 666 209 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 104 тысячи пациентов, 4 291 223 человека выздоровели.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, пока всё стабильно, но заболеваемость стала снижаться медленнее, "мы практически стоим на месте". Поэтому в этой ситуации она не видит возможности отменять масочный режим и другие ограничения.

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