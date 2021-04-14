Спасла молниеносная реакция: в Петербурге отец с маленьким сыном едва успели отскочить от несущегося автомобиля. Видео © VK / "НА КРЮЧКЕ"

В Санкт-Петербурге возле магазина на улице Катерников отец спас жизнь своему четырёхлетнему сыну, схватив его в последний момент и утащив от летящего автомобиля.

Инцидент произошёл у продуктового магазина. На кадрах видно, что припаркованный у дороги "вольво" резко даёт задний ход, а водитель, пытаясь избежать столкновения с другими машинами, выруливает на тротуар, снося заграждения.

В этот момент из магазина выходит мальчик со своим отцом. Увидев надвигающийся автомобиль, мужчина подхватил ребёнка на руки и отбежал с ним в сторону, а буквально через несколько секунд транспортное средство влетело в стену здания.

Что стало причиной такого поведения автомобиля, пока не установлено. Вероятно, к этому привела техническая поломка.

В группе магазина во "ВКонтакте" выразили уважение мужчине и сообщили, что ждут его за угощением.

Ранее Лайф рассказывал, что в Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой. К инциденту привело столкновение общественного транспорта с легковым автомобилем.

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