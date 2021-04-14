Российские корабли вышли на учения в Чёрное море, куда направляются эсминцы США

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения учений, в ходе которых будут проведены артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", — сказано в записи.

Отмечается, что в море вышли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочёк", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли. Кроме того, в учениях примут участие самолёты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Ранее Лайф рассказывал, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили два эсминца в Черноморье. Они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности.

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