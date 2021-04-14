Роспотребнадзор обнаружил нарушения в кофейне Cofix, где москвичке продали антисептик вместо воды

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарных норм в кофейне Cofix, где москвичке продали антисептик под видом питьевой воды, из-за чего она попала в больницу. Ведомство нагрянуло к ним с проверкой и обнаружило, что в кофейне обслуживают посетителей без масок и перчаток.

Кроме того, в заведении не оказалось инструкции по разведению дезинфицирующих средств, а приготовление растворов для уборки осуществляется в ванне для мытья производственного инвентаря в помещении, где производится реализация продуктов питания. Выделенное место для хранения средств дезинфекции в кофейне тоже отсутствовало: ёмкости находились под раковиной в производственном помещении.

"По факту выявленных нарушений юридическое лицо вызвано на составление протокола об административном правонарушении и протокола о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Указанная статья предусматривает для юридических лиц административное наказание в виде административного штрафа в размере до 500 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток", — сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

Как ранее писал Лайф, 10 апреля 31-летняя женщина гуляла в центре столицы и заглянула в кофейню, где купила бутылку воды. Москвичка выпила из бутылки и почувствовала себя плохо. Как выяснилось позже, вместо воды в бутылке находилось антисептическое средство. Пострадавшую доставили в НИИ им. Склифосовского. А её сестра после случившегося обратилась с заявлением в полицию.

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