Украинец четыре раза переболел коронавирусом
Организм мужчины не мог самостоятельно бороться с инфекцией, антитела не вырабатывались.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka
Житель Украины четыре раза заражался ковидом, об этом рассказал врач харьковской клинической городской больницы. По его словам, в связи с сопутствующими заболеваниями организм пациента не вырабатывал иммунитет к вирусу.
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"Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", — цитирует "Эспрессо TV" врача Романа Елисеева.
Всего за период пандемии на Украине было зафиксировано 1,8 миллиона случаев заражения CoViD-19. Не удалось спасти более 38 тысяч жителей страны. По показателям смертности от коронавируса Незалежная заняла первое место в Европе. Эксперты связывают высокую смертность с медленными темпами вакцинации в стране.
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Между тем ранее Лайф рассказывал о том, что учёные назвали фактор, втрое увеличивающий риск смерти от ковида.
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