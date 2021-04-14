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Украинец четыре раза переболел коронавирусом

Организм мужчины не мог самостоятельно бороться с инфекцией, антитела не вырабатывались.

14 апреля 2021, 08:49
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Житель Украины четыре раза заражался ковидом, об этом рассказал врач харьковской клинической городской больницы. По его словам, в связи с сопутствующими заболеваниями организм пациента не вырабатывал иммунитет к вирусу.

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"Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", — цитирует "Эспрессо TV" врача Романа Елисеева.

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Всего за период пандемии на Украине было зафиксировано 1,8 миллиона случаев заражения CoViD-19. Не удалось спасти более 38 тысяч жителей страны. По показателям смертности от коронавируса Незалежная заняла первое место в Европе. Эксперты связывают высокую смертность с медленными темпами вакцинации в стране.

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Между тем ранее Лайф рассказывал о том, что учёные назвали фактор, втрое увеличивающий риск смерти от ковида.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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