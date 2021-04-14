"Всё на автомате": Отец из Петербурга рассказал, как спас маленького сына от несущегося на них автомобиля

Отец из Петербурга рассказал, как спас маленького сына от несущегося на них автомобиля. Видео © LIFE

Отец из Петербурга с молниеносной реакцией рассказал Лайфу о спасении четырёхлетнего сына из-под колёс автомобиля. Мужчину зовут Сергей, он работает на местной табачной фабрике. По его словам, во время происшествия он действовал на автомате, так как авария произошла очень неожиданно.

"Увидел, что автомобиль движется на нас, сразу ребёнка схватил, мы отскочили. Потом уже ребёнок испугался, мы сразу домой ушли. Только беговел практически у неё из-под колёс забрал ещё. <...> Все мысли — о ребёнке, поэтому там всё на автомате было", — поделился Сергей.

По словам мужчины, за рулём была женщина, а в салоне автомобиля сидел её внук. Также на другой стороне дороги стояла дочка виновницы ДТП, она, вероятно, является владелицей машины, в которую в начале движения врезалось авто.

Ранее Лайф писал, что пассажирский автобус влетел в фонарный столб в Москве. В результате происшествия пострадало семь человек. Как выяснилось, водителю внезапно стало плохо за рулём, что и стало причиной ДТП.

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