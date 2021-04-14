"Начинаем получать информацию": В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите по климату
Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль только начинает получать информацию о саммите по климату, принять участие в котором лидера РФ Владимира Путина пригласил глава США Джо Байден.
"До этого был дефицит информации — как будет, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что будет итогом, будет заключительный документ или нет. Только начинаем получать ответы, изучаем", — сказал Песков журналистам.
В американской прессе ранее прошла информация, что господин Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату. Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату.
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