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"Начинаем получать информацию": В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите по климату

Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.

14 апреля 2021, 09:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль только начинает получать информацию о саммите по климату, принять участие в котором лидера РФ Владимира Путина пригласил глава США Джо Байден.

"До этого был дефицит информации — как будет, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что будет итогом, будет заключительный документ или нет. Только начинаем получать ответы, изучаем", — сказал Песков журналистам.

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В американской прессе ранее прошла информация, что господин Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату. Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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