"Начинаем получать информацию": В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите по климату

Переговоры намечены на 22–23 апреля и пройдут в онлайн-формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль только начинает получать информацию о саммите по климату, принять участие в котором лидера РФ Владимира Путина пригласил глава США Джо Байден.

"До этого был дефицит информации — как будет, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что будет итогом, будет заключительный документ или нет. Только начинаем получать ответы, изучаем", — сказал Песков журналистам.

В американской прессе ранее прошла информация, что господин Байден пригласил 40 мировых лидеров на переговоры по климату. Встреча запланирована на 22–23 апреля и пройдёт онлайн.