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Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего — видео

Задержанный также опроверг версию, что его наняли для преступления и он получил за это деньги.

14 апреля 2021, 08:53
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Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего. Видео © LIFE

Киллер, подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего, при задержании заявил, что совершил преступление, так как погибший ругал его.

"Он ругал меня. По телефону", — сказал злоумышленник.

Он также отметил, что совершил убийство не по найму и денег за преступление не получал.

СК показал видео допроса киллера, убившего криминального авторитета Алика Рыжего

СК показал видео допроса киллера, убившего криминального авторитета Алика Рыжего

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "Дон-спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, киллер успел выпустить в него минимум пять пуль. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий. Нападавшего задержали на следующий день.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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