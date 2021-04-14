Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего — видео
Задержанный также опроверг версию, что его наняли для преступления и он получил за это деньги.
Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего. Видео © LIFE
Киллер, подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего, при задержании заявил, что совершил преступление, так как погибший ругал его.
"Он ругал меня. По телефону", — сказал злоумышленник.
Он также отметил, что совершил убийство не по найму и денег за преступление не получал.
Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "Дон-спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, киллер успел выпустить в него минимум пять пуль. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий. Нападавшего задержали на следующий день.
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