Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего. Видео © LIFE

Киллер, подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего, при задержании заявил, что совершил преступление, так как погибший ругал его.

"Он ругал меня. По телефону", — сказал злоумышленник.

Он также отметил, что совершил убийство не по найму и денег за преступление не получал.

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