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Валерий Меладзе вновь стал отцом: Альбина Джанабаева родила ему дочь

У супругов это уже третий общий ребёнок. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

14 апреля 2021, 08:50
<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/p/CNhTfETBlt8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/albinadzhanabaeva </a></p>

Фото © Instagram /albinadzhanabaeva

В семействе певца Валерия Меладзе и его супруги — экс-"виагры" Альбины Джанабаевой — очередное пополнение. По информации источников Лайфа, у супругов родилась дочь.

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Для Меладзе и Джанабаевой этот ребёнок станет третьим общим. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

К слову, о своей третьей беременности Джанабаева сообщила подписчикам в "Инстаграме" совсем недавно — буквально месяц назад. Уже тогда было ясно, что срок приличный: несколько месяцев новость о скором пополнении удавалось держать в секрете. Впрочем, и о рождении дочери сообщить фанатам супруги не спешат: на их страничках в соцсетях интригующая тишина.

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Альбина Джанабаева — известная российская актриса и певица, которая родилась в Волгограде. В её жилах течёт казахская кровь отца и русская — матери. Джанабаева прославилась благодаря участию в поп-группе "ВИА Гра". Но в её карьере немало других любопытных моментов, например контракт на работу с театром в Корее. Подробнее о биографии рыжеволосой красотки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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