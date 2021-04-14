Валерий Меладзе вновь стал отцом: Альбина Джанабаева родила ему дочь

В семействе певца Валерия Меладзе и его супруги — экс-"виагры" Альбины Джанабаевой — очередное пополнение. По информации источников Лайфа, у супругов родилась дочь.

Для Меладзе и Джанабаевой этот ребёнок станет третьим общим. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

К слову, о своей третьей беременности Джанабаева сообщила подписчикам в "Инстаграме" совсем недавно — буквально месяц назад. Уже тогда было ясно, что срок приличный: несколько месяцев новость о скором пополнении удавалось держать в секрете. Впрочем, и о рождении дочери сообщить фанатам супруги не спешат: на их страничках в соцсетях интригующая тишина.

Альбина Джанабаева — известная российская актриса и певица, которая родилась в Волгограде. В её жилах течёт казахская кровь отца и русская — матери. Джанабаева прославилась благодаря участию в поп-группе "ВИА Гра". Но в её карьере немало других любопытных моментов, например контракт на работу с театром в Корее. Подробнее о биографии рыжеволосой красотки читайте на сайте uznayvse.ru.

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