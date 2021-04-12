Маколей Калкин впервые стал отцом и назвал сына в честь умершей сестры
13 лет назад Дакоту Калкин сбила машина на пешеходном переходе. Девушка скончалась в больнице.
Фото © AP / ТАСС
Актёр Маколей Калкин, известный по роли мальчика Кевина в легендарной рождественской комедии "Один дома", впервые стал отцом. У 40-летнего артиста и его 33-летней возлюбленной Бренды Сонг родился мальчик.
Как пишет Esquire, сына актёр решил назвать в честь своей погибшей старшей сестры — Дакота (полное имя Дакота Сонг Калкин). В 2008 году девушку сбила машина прямо на пешеходном переходе. Сестру Калкина успели доставить в больницу, однако уже на следующий день она скончалась от полученных травм.
Ребёнок родился в час ночи в Лос-Анджелесе. Он здоров, весит 6 фунтов 14 унций (около 2,7 килограмма).
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