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Маколей Калкин впервые стал отцом и назвал сына в честь умершей сестры

13 лет назад Дакоту Калкин сбила машина на пешеходном переходе. Девушка скончалась в больнице.

12 апреля 2021, 17:47
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Актёр Маколей Калкин, известный по роли мальчика Кевина в легендарной рождественской комедии "Один дома", впервые стал отцом. У 40-летнего артиста и его 33-летней возлюбленной Бренды Сонг родился мальчик.

Как пишет Esquire, сына актёр решил назвать в честь своей погибшей старшей сестры — Дакота (полное имя Дакота Сонг Калкин). В 2008 году девушку сбила машина прямо на пешеходном переходе. Сестру Калкина успели доставить в больницу, однако уже на следующий день она скончалась от полученных травм.

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Ребёнок родился в час ночи в Лос-Анджелесе. Он здоров, весит 6 фунтов 14 унций (около 2,7 килограмма).

Ранее Лайф писал, что французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Причём все его дети в разное время рождались исключительно 8 апреля.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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