Откровенные фото певицы Zivert раскрыли её тёмное прошлое, когда она работала танцовщицей гоу-гоу
Снимки недавно стали появляться в Сети, и фанаты были изрядно удивлены. Ведь когда певица говорила о прошлом в танцевальной труппе, она не упоминала, где именно та выступала.
Фото © ВКонтакте / Juli Zivert
30-летняя певица Юлия Zivert получила широкую известность в 2017 году, когда выпустила синглы "Чак" и "Анестезия". Девушка понравилась многим из-за своего необычного вокала, которому она профессионально не обучалась, и яркой внешности. Артистка рассказывала в интервью, что успела себя попробовать во многих профессиях. Сперва она занималась танцами, но группа развалилась, а потом девушка стала стюардессой.
Фото © ВКонтакте / Juli Zivert и Instagram / moskovskay_tusovka2007
Но о чём не распространялась Юлия, так это о том, что в своё время она была весьма популярной танцовщицей гоу-гоу в Москве. На её странице за далёкие 2013 и 2014 годы можно найти весьма приличные снимки, которые будто бы сделаны на костюмированных вечеринках. Но в Сети есть более конкретные фото, которые не оставляют никаких сомнений в прошлой профессии Юлии.
Фото © Instagram / moskovskay_tusovka2007
Помню Зиверт как гоу-гоу 🔥❤️ Круто танцевала 😍
Да, я Юлю помню такой) Как и многие🤷🏻♂️ Танцевала в "Империи"...
Я наивно думала, что она обычная стюардесса, которая неожиданно стала певицей... Не так всё просто 😮
Фото © Instagram / moskovskay_tusovka2007 и ВКонтакте / TOP-100 | ЛУЧШИЕ GO-GO ТАНЦОВЩИЦЫ МОСКВЫ
Некоторые встали на сторону певицы, отметив, что ничего постыдного в профессии нет — это просто танцы в барах и ночных клубах. И они никак не влияют на музыкальный талант. Пользовательница "Инстаграма" tonya_catwoman заметила: "Может, пора менять своё отношение? Глупо же. Карди Би вон из стриптиза пришла в музыку, это известный факт. Талантливейшая, известнейшая исполнительница на этой планете сейчас".
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