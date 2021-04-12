Откровенные фото певицы Zivert раскрыли её тёмное прошлое, когда она работала танцовщицей гоу-гоу

30-летняя певица Юлия Zivert получила широкую известность в 2017 году, когда выпустила синглы "Чак" и "Анестезия". Девушка понравилась многим из-за своего необычного вокала, которому она профессионально не обучалась, и яркой внешности. Артистка рассказывала в интервью, что успела себя попробовать во многих профессиях. Сперва она занималась танцами, но группа развалилась, а потом девушка стала стюардессой.

Фото © ВКонтакте / Juli Zivert и Instagram / moskovskay_tusovka2007

Но о чём не распространялась Юлия, так это о том, что в своё время она была весьма популярной танцовщицей гоу-гоу в Москве. На её странице за далёкие 2013 и 2014 годы можно найти весьма приличные снимки, которые будто бы сделаны на костюмированных вечеринках. Но в Сети есть более конкретные фото, которые не оставляют никаких сомнений в прошлой профессии Юлии.

Фото © Instagram / moskovskay_tusovka2007

Помню Зиверт как гоу-гоу 🔥❤️ Круто танцевала 😍 tinashevtsova

Да, я Юлю помню такой) Как и многие🤷🏻‍♂️ Танцевала в "Империи"... moskovskay_tusovka2007

Я наивно думала, что она обычная стюардесса, которая неожиданно стала певицей... Не так всё просто 😮 promokod_besplatno

Некоторые встали на сторону певицы, отметив, что ничего постыдного в профессии нет — это просто танцы в барах и ночных клубах. И они никак не влияют на музыкальный талант. Пользовательница "Инстаграма" tonya_catwoman заметила: "Может, пора менять своё отношение? Глупо же. Карди Би вон из стриптиза пришла в музыку, это известный факт. Талантливейшая, известнейшая исполнительница на этой планете сейчас".

Авторы