Мадонна поделилась фото с дочерью, чьи густые волосы на теле отпугнули даже самых преданных фанатов

Знаменитая 62-летняя певица Мадонна известна своей любовью к эпатажу, ведь её регулярные снимки в откровенном белье до сих пор вызывают дрожь у неподготовленных. Но по стопам матери идёт и 24-летняя Лурдес Леон, которая работает моделью и следует всем новым тенденциям. Например, девушка не сбривает волосы на теле, и об этом подписчики певицы получили новое напоминание.

Фото © Instagram / madonna

На последнем снимке Мадонна позировала вместе с дочерью для селфи, и фотограф снял всю сцену со стороны. В самый центр кадра попала поднятая рука Лурдес и её густая растительность. Такое столкновение с реальностью испугало подписчиков певицы, о чём они возмущённо и сообщили в комментариях.

Фото © Instagram / madonna и lourdesleon.ciccone

Я бы ничего не сказал, но она же бреет ноги и всё остальное... Так что она просто отчаянно хайпуется на теме BangersMash

Ей реально стоит побриться. И прежде чем вы на меня наброситесь, поясню: мужчины тоже должны бриться TracyfromUSA

Мадонна, пожалуйста, подари уже дочери упаковку одноразовых бритв... TinyKitty

Фото © Instagram / madonna и lourdesleon.ciccone

В комментариях кто-то попытался встать на сторону Лурдес, которая продвигает идеи феминизма и бодипозитива, однако эти слова не смогли убедить негодующих. Девушка своим примером пытается разрушать стереотипы, как и её мать, однако пока у неё нет такой безусловной поддержки от поклонников. Лурдес — старшая дочь Мадонны, которую она родила от фитнес-тренера и актёра-кубинца Карлоса Леона. Сейчас певица воспитывает также 20-летнего сына Рокко от режиссёра Гая Ричи, а также четырёх усыновлённых сирот из Малави, Южная Африка.

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