"Невероятно трогательно": Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой и довёл подписчиков до мурашек
В комментариях пользователи выразили восхищение увиденным и отметили невероятную красоту голоса Примадонны.
Кадр видео Instagram / maxgalkinru
Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой. Видео © Instagram / maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" архивное видео со своей женой Аллой Пугачёвой, поющей для космонавтов.
"С Днём космонавтики вас, дорогие подписчики!" — написал Галкин.
На кадрах 1978 года 29-летняя Пугачёва исполняет для космонавтов свой хит "Женщина, которая поёт". В комментариях подписчики выразили своё восхищение увиденным.
"Гениальная и неповторимая! Спасибо! Люблю!" "Какая красивая Алла". "Это невероятно трогательно и красиво". "Всякий раз, когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу. Обожаю Аллу и её голос", — отметили пользователи.
Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
WOW-stars
Экс-солистка "Блестящих" показала горячее фото из юности и раскрыла, как её принимали за эскортницу
сегодня в 10:39
"Разве я приношу вред окружающим?" Валя Карнавал ответила на слова Долиной о её бездарности
сегодня в 09:42
Бузова показала, как отрывается на концерте в коротком топе, но забыла отфотошопить "бабушкин" живот
сегодня в 09:12
Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.
Выбор редакции
Алла Пугачёва исполнила мрачную версию песни "Мы в этой жизни" для фильма "Чернобыль"
Галкин показал подарок Примадонны сыну на День защитника Отечества
"Хожу через адскую боль": Изуродованную бывшую жену Аршавина выписали из больницы
Олешко, Муровец и воевода Владимира: зачем украинцы присвоили русских богатырей
Красноярская второклассница утонула в бассейне на глазах у учителей
Комментариев: 0