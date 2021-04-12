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"Невероятно трогательно": Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой и довёл подписчиков до мурашек

В комментариях пользователи выразили восхищение увиденным и отметили невероятную красоту голоса Примадонны.

12 апреля 2021, 12:02

Кадр видео Instagram / maxgalkinru

Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой. Видео © Instagram / maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" архивное видео со своей женой Аллой Пугачёвой, поющей для космонавтов.

"С Днём космонавтики вас, дорогие подписчики!" написал Галкин.

На кадрах 1978 года 29-летняя Пугачёва исполняет для космонавтов свой хит "Женщина, которая поёт". В комментариях подписчики выразили своё восхищение увиденным.

Не всё в тюбиках: стало известно, что едят космонавты на орбите и сколько стоит их питание

Не всё в тюбиках: стало известно, что едят космонавты на орбите и сколько стоит их питание

"Гениальная и неповторимая! Спасибо! Люблю!" "Какая красивая Алла". "Это невероятно трогательно и красиво". "Всякий раз, когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу. Обожаю Аллу и её голос", — отметили пользователи.

Опубликовано уникальное цветное поздравление Гагарина с первой годовщиной полёта в космос

Опубликовано уникальное цветное поздравление Гагарина с первой годовщиной полёта в космос

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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