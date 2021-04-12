"Невероятно трогательно": Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой и довёл подписчиков до мурашек

Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой. Видео © Instagram / maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" архивное видео со своей женой Аллой Пугачёвой, поющей для космонавтов.

"С Днём космонавтики вас, дорогие подписчики!" — написал Галкин.

На кадрах 1978 года 29-летняя Пугачёва исполняет для космонавтов свой хит "Женщина, которая поёт". В комментариях подписчики выразили своё восхищение увиденным.

"Гениальная и неповторимая! Спасибо! Люблю!" "Какая красивая Алла". "Это невероятно трогательно и красиво". "Всякий раз, когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу. Обожаю Аллу и её голос", — отметили пользователи.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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