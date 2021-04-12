Экс-солистка "Блестящих" показала горячее фото из юности и раскрыла, как её принимали за эскортницу

43-летняя Ольга Орлова решила немного поностальгировать о временах, когда она была совсем юной, и показала в "Инстаграме" архивное фото. И снимок вызвал у фанатов весьма противоречивые эмоции.

Слева — архивное фото Ольги Орловой. Фото © Instagram / olgaorlova1311

На кадре певица предстала с микрофоном и в нижнем белье. Девушка с густыми кудрями и наивным взглядом смотрела вдаль, стоя на коленях. "Вот так бывает, покопаешься в фотографиях и найдёшь фотку, где мне, скорее всего, нет 20", — подписала снимок Ольга. И фанаты тут же рассыпались в комплиментах, отметив, что она была самой горячей участницей "Блестящих" и с годами стала только лучше. Но другие решили, что звезда выглядит слишком худой, а голова у неё и вовсе словно прифотошоплена.

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Извините, конечно, но очень худая. А голова, наоборот, очень большая Natalisin66

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Но Ольга на этом не закончила вспоминать о прошлом. В сториз она поделилась страшной историей из жизни группы. Певица, которая вошла в состав "Блестящих" в 1995 году, рассказала, что в 90-е девушек на содержание пытались взять обеспеченные мужчины.

Фото © Telegram / "Только никому"

Однако участницы группы, в которой также состояла Жанна Фриске, почитателям настойчиво отказывали. Однажды к артисткам в гостиничный номер попытались проникнуть два пьяных поклонника, которые даже стали угрожать пистолетами. Ольге всё же удалось с ними договориться, но те, не стесняясь в выражениях, пообещали вернуться снова и вступить со всеми участницами в интимную связь.

Фото © Telegram / "Только никому"