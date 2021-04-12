Халтура и бестактность: Лобода сделала всё, чтобы испортить шоу "Голос. Дети", не дав талантам раскрыться

В детском "Голосе" определены ещё два финалиста. По итогам поединков Светлана Лобода выбрала Влада Тюкина и Юлию Гаврилову. И если к самим конкурсантам вопросов нет, то к их наставнице у зрителей и подписчиков их масса.

Праведный хейт

Давно у нас не было такой реакции на очередной выпуск одного из самых рейтинговых шоу российского ТВ. Хейтеров всегда было много, но чтобы было сложно найти хотя бы пару позитивных комментариев... Такое было, лишь когда украинская певица пела и танцевала во время выступлений конкурсантов на первых "слепых".





Если обобщить, то зрителям не понравился выбор песен и то, как Лобода "слепила" тройки участников. Так, Елизавета Рогозина, Мирон Проворов и Сафина Шафигулина исполнили песню Земфиры "Почему". Притом что самому старшему ребёнку из этой троицы всего десять лет. — Вряд ли дети вообще поняли, о чём они пели, странный выбор песни, — справедливо пишет один из подписчиков, и его слова поддерживают сотни других поклонников шоу.

Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Не менее странный выбор песни был у тройки, в которую объединили Полину Сюткину, Макара Смыслова и Владислава Тюкина. Они исполняли песню Аллы Пугачёвой "Озеро надежды". Эта композиция не слишком динамичная и совсем не яркая, не говоря о том, что писалась для сольного исполнения и всегда исполнялась соло. Ещё один минус в постановку от Светланы Лободы.

Всё в кучу

Также серьёзным факапом наставницы было соединение сразу трёх мощных исполнительниц в одну команду. Василиса Грушевская, София Фанта и Ялкы Сака спели My Kind of Love. Уровень этих участниц настолько выше большинства из тех, кто дошёл до поединков, что зрители просто недоумевали, почему их не раскидали по разным командам, ведь каждая из них была достойна финала. В итоге отсев прошла только одна из них, но и та была слита в конце выпуска. Очередным промахом Лободы были её комментарии в адрес детей, которые ждали, кого из них она выберет.

Я сегодня хочу дать возможность остаться в этом проекте девушке, которая может проявить себя дальше. Девушке, которая обладает великолепным вокалом, потрясающими внешними данными, девушка, которая, надеюсь, ещё проявит себя, — Юленька! Светлана Лобода

Зрители резонно отметили, что это было как минимум непедагогично. — Как можно сказать одному участнику, что он красив, в присутствии других детей? — этот комментарий стал одним из самых популярных под видео на "Ютубе".





Итак, Лобода отсеяла 13 детей и оставила только двоих. А ведь к ней шли самые талантливые ребята. Многих из них она сама буквально "выцарапывала" у Басты и Крида, кому-то обещала самые лучшие номера. Ей верили. Ведь украинская певица действительно знает толк в постановках зрелищных шоу, но в этот раз она явно схалтурила. Номера Басты были на голову выше.

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